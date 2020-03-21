Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye destek mesajı "Fenerbahçe çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahip, onlarla daha EuroLeague'de ve Türkiye'de final oynayacağız""Ümit ediyorum ki, koronavirüs testi pozitif çıkmaz""Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü...

"Fenerbahçe çok güçlü oyuncular ve idari kadroya sahip, onlarla daha EuroLeague'de ve Türkiye'de final oynayacağız" "Ümit ediyorum ki, koronavirüs testi pozitif çıkmaz" "Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Demirören "Pozitif çıkması halinde dahi en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim"Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman , bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.Demirören Haber Ajansı aracılığıyla basketbol kamuoyuna seslenen Ergin Ataman, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'ndaki haberlerin herkesi çok üzdüğünü ve endişelendirdiğini dile getirerek, "Ümit ediyorum ki, koronavirüs testi pozitif çıkmaz. Ama Fenerbahçelilerin son derece güçlü oyuncular ve teknik ile idari kadro olduğunu düşünmekteyim. Pozitif durumunda da en kısa sürede bunu atlatacaklarına eminim. Daha final oynayacağız onlarla inşallah EuroLeague'de ve Türkiye'de. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ergin Ataman'ın açıklamaları

Kaynak: DHA