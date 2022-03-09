Ergin Ataman: Bayrağımız ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir

Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylama hakkında yazılı açıklama yapan Ataman şu ifadeleri kullandı.

"Ukrayna'da yaşanan acı gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylamadaki kararımızla ilgili yaratılan ve bir kısım tarafından beslenen algıya istinaden bir açıklama yapmak isterim. Öncelikle oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi. Öncelikle Rus takımlarında mücadele eden tüm sporcular, antrenörler ve teknik ekiplerin yaşadığı mağduriyet için üzgünüm. Gönül isterdi ki bu savaş durumu hiç yaşanmasın ve tüm takımlar sahada olabilsin.

Ukrayna'da yaşanan acıların bir an önce son bulması dileğimi yineler, saygılar sunarım."

Demirören Haber Ajansı / Spor