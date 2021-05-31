Ergin Ataman: "Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyüğü olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyüğü olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlılarda Başantrenör Ergin Ataman çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyon olduklarından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ataman, "Herkes bizden bu şampiyonluğu bekliyordu. Geçen sene pandemi sebebiyle kısmet olmadı. Şampiyonluğa giderken oynanmadı. 40 maçlık maraton sonunda 41. maçta Euroleague finaline çıktık ve kazandık. Barcelona'yı finalde yendik. Çok zor bir takımı yendik. Çok gururluyum. Çok ciddi sıkıntılarla karşılaştık maalesef Almanya'da. Bizim ailemizi almadılar, kızlarımızı almadılar, oyuncularımızın eşlerini almadılar. Ama biz gittik orada gücümüzü gösterdik. Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik. Bunu hak ettik. Onun için bu şampiyonluk, çok önemli. İlk Türk antrenör oldum. Kariyerimin 4. Avrupa kupası ama bu çok değerli. Euroleague kupası, en büyük kupa. Çok mutluyum. Hedefler bitmez. Anadolu Efes 3. Sezondur Avrupa Ligi'nin en çok maç kazanan takımı. Defalarca söylüyorum, bazen benimle de dalga geçiyorlar. 'Biz bir NBA takımıyız, NBA takımı gibi basketbol oynuyoruz' diye. Aynısı Avrupalı otoriteler de bunu söylüyor. Birçok ülkede takdir toplayan bir basketbol oynuyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Sporda hedefler bitmez, bugün biter, yarın yeni hedefler başlar. Bundan sonraki hedefler burada, bu zirvede kalmak olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı