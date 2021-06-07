Ergin Ataman: "Anadolu Efes'te hedefler bitmez"
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Ergin Ataman: "Anadolu Efes'te hedefler bitmez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Fenerbahçe gibi ciddi bir takımı geçerek şampiyon olduklarını belirterek, "Anadolu Efes'te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Fenerbahçe gibi ciddi bir takımı geçerek şampiyon olduklarını belirterek, "Anadolu Efes'te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek. Ben konuda ümitliyim. Bazı transfer teklifleri olacak oyuncularımıza normal ama Anadolu Grubu bu konuda ciddi fedakarlıklarla yapıyor. Bunun Türkiye'ye vermiş olduğu gururun da farkında. Biz hemen yarından itibariyle toplanacağız" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko'yu 3-0 ile geçerek şampiyon olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncularınla gurur duyduğunu söyleyen Ataman, "Onlarla ne kadar gurur duysam azdır. Çünkü müthiş bir sezon geçirdiler. Öncelikle Türkiye'ye çok büyük bir kupa armağan ettiler. Bundan 8 gün önce Euroleague şampiyonluğu kupasını armağan ettiler. Tüm ülkeye gurur verdiler. Döner dönmez hemen final serisi başladı. Çok ciddi bir rakibimiz vardı, Fenerbahçe. O kupayı kazanmanın vermiş olduğu özgüvenle her ne kadar mental olarak yorgun olsak da 6-7 günde seriyi bitirmeyi başardık. Çok farklı skorlarla kazandık. Bu sezon Türkiye'de 30 normal maç, 7 play-off olmak üzere 37 maç sadece Afyon'da kaybettik. Onları da kutluyorum, bizi yenen tek takım oldu. Play-offları namağlup bitirdik. Final serisinde çok güçlü Fenerbahçe ile oynadık. Çok net skorlarla kazandık. Bu akşam Larkin'i kullanamadık. Önemli bir sakatlık geçirdik, bel sakatlığı. 1 dakika oynayabildi. Herkes müthiş mücadele etti" diye konuştu.

"ANADOLU EFES'TE HEDEFLER BİTMEZ"

Bundan sonraki hedeflerden bahseden deneyimli başantrenör, "Anadolu Efes'te hedefler bitmez. Avrupa basketbolunun en önemli kulübü. Barcelona, Real Madrid belki isim olarak ama son 3 yılda en çok maç kazanan takım Euroleague'de. Türkiye'de son 2 sezonun şampiyonu. Geçen sezon da zaten sadece tek mağlubiyetle şampiyonluğa giderken hem Türkiye'de hem Euroleague'de pandemi nedeniyle olmamıştı. Bu sezon onun biraz vermiş olduğu hırsla hem Türkiye'de hem Euroleague çok net bir şekilde şampiyon olduk. Şimdi hedef bu takımı koruyabilmek. Ben konuda ümitliyim. Bazı transfer teklifleri olacak oyuncularımıza normal ama Anadolu Grubu bu konuda ciddi fedakarlıklarla yapıyor. Bunun Türkiye'ye vermiş olduğu gururun da farkında. Biz hemen yarından itibariyle toplanacağız. Euroleague dönüşü de sabah saat 9'da kulüpte yönetim kurulu toplantısı yaptık. Yarın da biraz önce genel menajerimiz söyledi, başkan toplantıya çağırıyor diyor. Bizde kutlama olmaz ama tabii ki buradan en kısa zamanda kupaları, özellikle Euroleague kupasını Anıtkabir'e götüreceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın uygun olduğu bir dönemde kendisine götüreceğiz. Ondan sonra da artık önümüzdeki sezon planlarına başlayacağız. Oyuncularımız yoruldu. Onların da artık tatile ihtiyaçlara var. Bazı oyuncularımız, Larkin ve Türk oyuncularımız milli takım kampına dahil olacak. Biz de tatile çıkacağız. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Ergin Ataman: 'Anadolu Efes'te hedefler bitmez'
Ergin Ataman: 'Anadolu Efes'te hedefler bitmez'
Ergin Ataman: 'Anadolu Efes'te hedefler bitmez'
Ergin Ataman: 'Anadolu Efes'te hedefler bitmez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
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