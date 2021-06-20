Ergin Ataman ADF Gençlik Forumu'nda gençlerin sorularını yanıtladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir takım olmanın formülünün, "oyuncularla oluşan samimiyet, soyunma odasında oyuncuların birbirleriyle olan arkadaşlığı ve ancak birlikte olunması halinde büyük hedeflere ulaşılabileceğinin onlara benimsetilmesi" olduğunu belirtti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir takım olmanın formülünün, "oyuncularla oluşan samimiyet, soyunma odasında oyuncuların birbirleriyle olan arkadaşlığı ve ancak birlikte olunması halinde büyük hedeflere ulaşılabileceğinin onlara benimsetilmesi" olduğunu belirtti.

Ataman, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ADF Gençlik Forumu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gençlerin sorularına yanıt verdi.

"En büyük formül, oyuncularınızla oluşan samimiyet, soyunma odasında oyuncuların birbirleriyle olan arkadaşlığı ve ancak birlikte olunması halinde hedeflere ulaşılabileceğini onlara benimsetmeniz" diyen Ataman, takımda motivasyonu artırmak için çeşitli etkinlikler ve antrenman sırasında ve sonrasında birtakım eğlenceler de düzenlediklerini söyledi.

Bazen cezaların da bunun bir parçası olduğunu dile getiren Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela zaman zaman maç kaybedip deplasman dönüşü gece saat 3'te yaptığımız ceza antrenmanları da oluyor. Bunlar oyuncuları hırpalamak için değil ama psikolojik bazı metotlarla onları birbirlerine kenetlenmiş şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Takım olmadan istediğiniz kadar iyi olun tek başınıza bir şey gerçekleştiremezsiniz. Bakın Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu arkasında böyle bir ekip olmasa böyle bir organizasyon gerçekleştirilebilir mi? Hayır. Takımda da aynı şey geçerli."

Ataman, bunun en genç oyuncudan en yaşlısına, masöründen doktoruna, yardımcı antrenörüne kadar hep birlikte bir ekip çalışması olduğunu vurgulayarak, "Örneğin biz maç hazırlığını yaparken benim ekibim, oynayacağımız takımın en az 3-4 tane maçını seyreder, onun analizini yapar, bana bir rapor halinde sunar. Ondan sonra ben onların verdiği rapor doğrultusunda kendim bir analiz yaparım ve ondan sonraki günde takımla toplantı yapıp, 15-20 dakika boyunca onlara bu analizleri gösterir oyunculara bunları empoze etmeye, yerleştirmeye çalışırız. Onun için takım çalışması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ADF Gençlik Forumu'na beraber katıldığı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hitaben, üniversitelerde sporun daha da geliştirilmesi talebini dile getiren Ataman, genç takım oyuncularından ve kendi çocuklarından gördüğü üzere, birçok gencin lise yıllarında eğitim ya da spor diye bir ikilem içinde kaldığını ve çoğu gencin eğitimi seçtiğini, diğer yandan sporu seçenlerin ise eğitimden mahrum kaldığını kaydetti.

Ataman, bir gencin "Başarılı olmak için ne gerektiğine" ilişkin sorusuna, "En önemli şey disiplinli bir şekilde çalışmak" yanıtını verdi.

Hayalci hedefler koyulmaması gerektiğini vurgulayan Ataman, "Gerçekçi hedefler koyacaksınız ve o koyduğunuz hedefin peşinden gideceksiniz." ifadesini kullandı.

Başarı için çabalamak, hiçbir zaman geri adım atmamak ve başarının peşinden gitmek gerektiğini söyleyen Ataman, Real Madrid'le yaptıkları iki maçı da 25'er sayı farkla kazanarak Madrid'e serilerde 2-0 önde gittiklerini fakat oradaki maçta son iki dakikaya 12 sayı önde girdikleri halde hata yaparak geri çekildiklerini ve bunun sonucunda maçın böyle bitmediğini ifade etti.

İleride Fenerbahçe'den bir teklif gelmesi durumunda kabul edip etmeyeceği ile ilgili soruya da buna bir siyasetçi, bir diplomat gibi yanıt vereceğini kaydeden Ataman, "Ben gerçekleri konuşan bir insanım. Sonuçta çok ciddi ve güzel bir rekabet var. Ben bugüne kadar Fenerbahçe dışındaki takımlarla şampiyon oldum. Beşiktaş'la, Galatasaray'la ve şimdi de Anadolu Efes'le hem Türkiye hem de Euro League şampiyonu oldum. İster istemez bu rekabet için birtakım anlaşmazlıklar ve kan uyuşmazlıkları olabiliyor. Onun için ben hiçbir Fenerbahçe yönetiminin ilerde bana bu konuda teklif yapacağını düşünmüyorum." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya