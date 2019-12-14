Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haberler » Güncel » Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber

Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:06
Ergin Ataman, AA'nın

Takımı Başantrenörü , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ataman, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy verdi. Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçen Ergin Ataman, kategorisinde ise tercihini Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler