Ergin Ataman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ataman, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Lacivert-beyazlı ekibin başantrenörü, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy verdi. Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçen Ergin Ataman, spor kategorisinde ise tercihini Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.