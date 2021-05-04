Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
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Ergin Ataman 4. kez Final Four'da

Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 4. kez Euroleague Final-Four'da mücadele edecek.

THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Real Madrid'i geçen Anadolu Efes'de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four'da 4. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan'da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı. Deneyim çalıştırıcı, 2018-2019 sezonunda da Anadolu Efes ile Final-Four'da ikinci oldu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
Ergin Ataman 4. kez Final Four'da
Ergin Ataman 4. kez Final Four'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
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