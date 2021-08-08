Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon

Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvası Tallink Estonian Open'da ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvası Tallink Estonian Open'da ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla Büyük Britanyalı, Amerikalı, Büyük Britanyalı ve İtalyan rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi, finalde ev sahibi ülkeden Mattias Siimar ile karşılaştı. Setlerde geriye düşen Ergi 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda Siimar'ı 5-7, 6-3, 6-3 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı ve üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki Ergi bu galibiyetle kariyerinin 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

(İHA)

Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 19:55:04. #1.15#

title