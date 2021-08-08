Ergi Kırkın Estonya'da şampiyon

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvası Tallink Estonian Open'da ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun toplamda 15 bin dolar ödüllü turnuvası Tallink Estonian Open'da ev sahibi ülkeden Mattias Siimar'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Toprak zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla Büyük Britanyalı, Amerikalı, Büyük Britanyalı ve İtalyan rakiplerini yenerek finale ilerleyen Ergi, finalde ev sahibi ülkeden Mattias Siimar ile karşılaştı. Setlerde geriye düşen Ergi 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda Siimar'ı 5-7, 6-3, 6-3 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı ve üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki Ergi bu galibiyetle kariyerinin 6. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı