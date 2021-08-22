Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Almanya'da düzenlenen Überlingen Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından Almanya'da düzenlenen Überlingen Open'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak zeminde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Alman Henri Squire ile karşılaşan 22 yaşındaki milli sporcu, rakibini 6-3, 4-6, 6-4'lük setler sonucunda 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Teklerde üst üste 15. galibiyetini alan Ergi Kırkın, aynı zamanda üst üste 3. şampiyonluğunu da elde etti.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Buğra Kavuncu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Haluk Levent Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Almanya'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:28:00. #1.15#

title