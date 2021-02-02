Son dakika haberi: 'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'
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Son dakika haberi: 'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'

02.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:50
Son dakika haberi: 'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'

Son dakika haberler... 'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, ergenlik dönemindeki koronavirüs vakalarının hastalığı daha ağır ve hızlı geçirdiğine dikkati çekerek, bu grubu erişkin vakalar gibi izleyip, ilaç tedavisine başladıklarını aktardı. 

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, koronavirüse yakalanan çocuklara yönelik tedavilerde klinik bulguların önemli olduğunu belirterek, ergenlik çağına kadarki vakaların tedavilerinde nasıl bir yol izlediklerini anlattı.

'ERGEN VAKALARDA İLACA BAŞLIYORUZ'

Prof. Dr. Derya Alabaz, eğer çok önemli klinik bulgular yoksa çocukların genellikle beslenmelerinin devamına, ateşlerinin kontrol edilmesine ve aile ile doktorun haberleşerek bulgularının takibini yaptığını söyledi. Durumu çok ağır olmayan çocuk hastalara herhangi bir ilaç vermediklerini dile getiren Prof. Dr. Alabaz, özellikle adolesan çağı yani ergenlik dönemindeki çocukların hastalığının daha ağır, daha hızlı ilerleyebildiğini gözlemlediklerinden bunları erişkin vakalarmış gibi izlediklerini kaydetti. Alabaz, "Ergenlik çağındaki vakalara ilaç başlamak durumunda kalıyoruz. Özellikle damarlardaki tutulumlarla pıhtılaşma tetiklenmesi nedeniyle bazı antikoagülan dediğimiz pıhtı engelleyici ajanlar veriyoruz" dedi. 'BULGULARINI GİZLEYEBİLİYORLAR'

Özellikle ergen vakaların daha sıkı takibini sağladıklarını dile getiren Prof. Dr. Alabaz, "Çünkü biliyorsunuz onlar daha çılgın dönemlerinde oldukları için semptomlarını söylemiyorlar. Doktora gelmek istemedikleri için, tetkik vermek istemedikleri için bulgularını gizleyebiliyorlar. Bu gibi durumlara özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu vakalar daha hızlı ilerleyebiliyor. Özellikle izolasyon çok önemli. 'Bu hastalığı ben almam ya da virüse inanmıyorum' kavramından vazgeçelim. Virüsü aldıysa da izolasyon kurallarına uymamız gerekiyor. Yani market, market gezip, gezmelere gidip, 'ben sıkıldım, ben bunaldım' düşüncesi yanlış" diye konuştu.   

Son dakika haberi: 'Ergenlik dönemindeki koronavirüs vakaların durumu çocuklara göre daha ağır ve hızlı ilerliyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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