Ergenekon Savcısı Ercan Şafak'a Fetö Üyeliğinden 9 Yıl 4 Ay Hapis

FETÖ'nün kumpas davaları olarak gösterilen, "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Şafak hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatına karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şafak katıldı. Savunmasında Bylock kullanmadığının tespit edildiğini ve YARSAV'dan başka dernek üyeliğinin bulunmadığını söyledi. Sanık Şafak, "Kaçmayıp kendimin teslim olduğumun tespiti mevcuttur. 14 senedir aynı telefonu kullanıyorum. Sosyal medya hesabım yoktur ve herhangi suç içerikli paylaşımım olmamıştır. Görevden alınmamış olsaydım menfur olay 15 Temmuz ile ilgili de görevimi yerine getirecektim, soruşturma yapacaktım. Hiç bir yapının içinde bulunmadım" dedi. Şafak son sözünde ise "Ben suç işlemedim beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Şafak hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet Şafak hakkında "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında hazırlanan iddianamede, "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu. - İstanbul