Ergenekon Ocakları, Mehmetçiğe Destek İçin Kilis'e Geldi

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri, Mehmetçiğe destek vermek için Kilis'e geldi.

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız ile beraberindekiler ilk önce Mehmetçiği ziyaret ettikten sonra Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir basın açıklaması yaptı.

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız yaptığı konuşmada, Afrin operasyonuna destek vermek için geldiklerini ifade ederek, "Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği olarak desteğimizi, ordumuzun yanında olduğumuzu göstermek için devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için Öncüpınar Sınır Kapısına kadar geldik. Askerlerimizi ziyaret ettik, onlara duamızı ettik. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz her zaman yüce Türk devleti ve Türk ordusunun yanında ve emrindeyiz. Türk ordusu sadece mevcut ordusundan ibaret değildir. Türkiye siyasetinde 80 milyonluk bir Türk ordusudur. Bugünün anlam ve önemine binaen de bugüne kadar da Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı dahil ve Afrin Harekatı'nda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Özgür Suriye Ordusu'nun şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız ile yönetim kurulu üyeleri tekbir getirdikten sonra basın açıklamasına son verdiler. - KİLİS