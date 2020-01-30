Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

30.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:42

Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın'ın evinde ölü bulunmanın ardından yapılan ilk incelemede, Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı öğrenildi.



Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy'deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Komşuları, Sayın ile pek görüşmediklerini söylerken yapılan ilk incelemelerde darp izine rastlanılmadı.



Telefonunun sesi içeriden gelince kapı çilingir tarafından açıldı



Ergenekon kumpas davasında gizli tanık olan Sayın'ın polis korumasında olduğu ve cansız bedeninin polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Koruma polisi Sayın'a cep telefonundan ulaşmak istedi fakat cevap alamadı. Bu esnada telefon sesinin Merdivenköy'deki dairesinden geldiğini duyan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi ve Sayın'ın cansız bedenini buldu.



Öte yandan ilk belirlemelere göre Sayın'ın vücudunda darp izine rastlanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA