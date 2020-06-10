Ergenekon hakimine FETÖ davasında 15 yıla kadar hapis istemi
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Ergenekon hakimine FETÖ davasında 15 yıla kadar hapis istemi

Ergenekon davasının eski hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un FETÖ'den yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Ergenekon hakimine FETÖ davasında 15 yıla kadar hapis istemi
10.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:15

Ergenekon davasının eski hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un FETÖ'den yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Çalmuk'un 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Ergenekon davasının eski hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Hüsnü Çalmuk, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine tedavisinin yapılması için hastaneye gönderildiğini ancak tedavisinin yapılmadığını söyledi. Sanık Çalmuk sadece 2 gün bilgisayar kullanabildiği için savunmasını da hazırlayamadığını aktardı.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Hüsnü Çalmuk'un FETÖ örgütünde en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiğini aktardı. Savcı, Çalmuk'un 'Ergenekon' olarak bilinen davada üye hakimlik yaptığını belirterek, FETÖ'nün amacını bu doğrultuda benimsediğini ifade etti. Çalmuk'un kendi iradesini terk etmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği de mütalaada belirtildi. Hüsnü Çalmuk'un 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen sanık Çalmuk, cezaevinde Korona virüse (Covid-19) yönelik yeterli önlemler alınmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık ve avukatına savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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