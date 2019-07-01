Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı...
Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.
Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı
Kaynak: AA
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