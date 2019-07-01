Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi

Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.

Ergenekon davasında karar için duruşmaya ara verildi

Ergenekon davasında tüm sanıkların son savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere 14.00'e kadar duruşmaya ara verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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