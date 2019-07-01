Ergenekon davasında karar

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, hükmünün açıklanması geri bıraktığı 9 kişi dahil 29 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmanın öğleden sonraki oturumunda karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 235 sanıkla ilgili verdiği kararda, tüm sanıkların Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili, "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine hükmetti.

Heyet, farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, hükmünün açıklanmasını geri bıraktığı 9 kişi dahil 29 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verdi.

Beraat kararları

Buna göre, milletvekili Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Çelebi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski milletvekilleri Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, Emin Şirin, Mehmet Haberal, Turhan Çömez ve Sinan Aygün, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, eski komutanlar Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, İsmail Hakkı Pekin, Tuncer Kılınç ve Veli Küçük ile gazeteci Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 203 sanığın, farklı suçlardan beraatine karar verildi. Sedat Peker, "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve eski rektörler de beraat edenler arasında yer aldı.

Mahkeme heyeti, 29 sanığa da çeşitli suçlardan hapis cezası verdi.

"Silahlı örgüt kurup yönetme ve hükümeti devirmeye teşebbüs" suçları "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında değerlendirilen tutuklu sanık Alparslan Arslan, bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 5 yıl 3 ay ve "Cumhuriyet gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan da 2 yıl olmak üzere ayrıca 7 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Tutuklu sanıklardan Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır da, diğer suçları "Anayasayı ihlal" suçu kapsamında kalması şartıyla müebbet hapisle cezalandırılırken, "Cumhuriyet gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme suçundan" da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 sanığa hükümle birlikte tutuklama kararı

Heyet, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım hakkında da, diğer suçları kapsayacak şekilde "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası öngörürken, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün ve "Cumhuriyet gazetesine bomba atmak suretiyle mala zarar verme" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası hükmü kurdu.

Mahkeme heyeti, başka suçtan tutuklu sanıklar Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım'ın, "Anayasayı ihlal" suçundan verdiği ceza miktarını dikkate alarak hükümle birlikte tutuklama yönünde de karar aldı.

Başka suçtan tutuklu sanıklardan Bedirhan Şinal'e, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 4 yıl, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan 1 yıl ve "6136 sayılı kanuna muhalafet" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık İbrahim Şahin'e ise, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 6 yıl 11 ay ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan da 11 ay 3 gün olmak üzere toplam 11 yıl 3 ay 23 gün hapis cezası ön gördü.

Örgüt üyeliğinden ceza alan tek sanık: Tekin Irşi

Tutuksuz sanık eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ı, ikametinde 42 fişek bulundurduğu gerekçesiyle "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Tekin Irşi hakkında, "Cumhuriyet gazetesine bomba atma eylemlerinde yer almak suretiyle silahlı örgüte üyelik" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmü kurdu. Irşi, Ergenekon davasında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ceza alan tek sanık olarak karar tutanağına geçti.

Sanık Ulaş Özel'e, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, "6136 sayılı kanuna muhalafet suçundan" diğer sanıklardan Ersin Gönenci'ye 1 yıl 8 ay, Hüseyin Keskin ve Murat Çağlar'a 1 yıl 3'er ay, Tanju Okan, Ufuk Mehmet Büyükçelebi ve Yusuf Ethem Akbulut'a 10'ar ay hapis, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan Mehmet Demirtaş'a 3 yıl 4 ay, Murat Aplak'a 2 yıl 6 ay ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan da Hüseyin Yanç'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Oğuz Bulut'u "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırırken, bu sanığın "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aldığı 6 ay 20 günlük hapis cezası hükmünün açıklanmasını 5 yıl süreyle geri bıraktı. Sanık Oktay Yıldırım da, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan aldığı 6 ay 20 günlük hapis cezası hükmünün açıklanması ise yine 5 yıl denetim süresiyle geri bırakıldı.

Hükmün açıklanması geri bırakılan 9 sanık

Mahkeme heyeti, 9 sanığa verdiği cezaların hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

Buna göre, "ruhsatsız silah taşıma, resmi belgede sahtecilik ve 2863 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 9 ay 10 gün hapse çarptırılan Aydın Yüksek, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 10'ar ay hapisle cezalandırılan Asım Demir, Aydın Gergin, Hüseyin Gazi Oğuz, Mehmet Murat Yücel ve Yusuf Tunçer, aynı suçtan 5 ay hapisle cezalandırılan Yaşar Arslanköylü, "2863 sayılı kanuna muhalefet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 1 yıl 6 ay 10 gün hapisle cezalandırılan Hayrettin Ertekin ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Levent Ersöz'ün cezalarının hükmünün açıklanması 5 yıllık denetim süresiyle geri bırakıldı.

Zaman aşımı, düşme ve ayırma kararları

Mahkeme heyeti, 2 Ocak 2015'te öldüğü belirtilen Salih Kurter'in davasını düşürürken, eski kuvvet komutanı Şener Eruygur hakkında da, "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan zaman aşımı, diğer suçlar yönünden ise, 4. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 13 Ekim 2017 tarihli raporuna göre, "demansiyel sendrom denilen akli arıza, iyileşmesinin beklenememesi, mahkemece dinlenmesinde fayda bulunmaması" gerekçeleriyle, kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden kamu davasının düşürülmesine yönelik karar aldı.

Heyet, bazı suçlardan beraatine hükmettiği sanıklardan Özkan Kurt ile ilgili de, "nitelikli tehdit" suçundan dosyasının ayrılarak başka bir esastan yürütülmesini kararlaştırdı.

Karardan notlar

Heyet kararında, beraat eden sanıklarla ilgili, "beraat kararının kesinleşmesinin ardından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 141 ve 142. maddeleri gereğince evlerine yakın ağır ceza mahkemelerinde tazminat davası açma hakları bulunduğuna" yönelik hatırlatma yapıldı.

Hakkında beraat kararı verilen firari sanıklardan, eski milletvekili Turhan Çömez'in yakalama yazılarının, işlemsiz olarak iadesinin istenmesine hükmeden heyet, beraatine hükmedilen eski milletvekili olan sanıklardan Sinan Aygün hakkında ise, el konulan parasının iadesi sırasında teminat olarak konulan ipotek ve tesis edilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına yönelik hüküm kurdu.

Kaynak: AA