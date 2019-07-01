Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.

Ergenekon davasında karar

Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et