Ergenekon davasında karar
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi.
Ergenekon davasında tüm sanıkların örgüt üyeliğinden beraatine karar verildi. Ergenekon davasında Alpaslan Aslan ve Osman Yıldırım ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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