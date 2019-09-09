Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla...
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
09.09.2019 16:17
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA