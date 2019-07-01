ERGENEKON DAVASI SANIKLARINDAN KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI





Ergenekon davasında kararın açıklanmasının ardından bazı sanıklar adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve davanın 2008 yılında ilk tutuklanan sanıklarından olan avukat Nusret Senem, "2008 yılında en başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Vatan Partisi yöneticilerine, milliyetçi aydınlara, Atatürkçülere karşı Amerika'nın ve NATO'nun ve Avrupa Birliği çevrelerinin bölgedeki menfaatleri doğrultusunda FETÖ örgütünü kullanarak kurdukları kumpas tarihi bir kararla sona ermiştir. Bu kumpasın Türkiye'ye ağır bedelleri oldu. Türk ordusunun en parlak generalleri, amiralleri, subayları, astsubayları yıllarca hapse atıldılar ve Türk ordusundan tasfiye edildiler. Onun acısını Türkiye, 15 Temmuz darbesini yaşayarak gördü. Bunun acısını Türk yargısı yaşadı. Yargıtay, Danıştay ve önemli ağır ceza mahkemelerinin tamamı FETÖ'cülerin eline geçti 2010 yılında. Onun acısını Türkiye çok ağır yaşadı. 5 bin FETÖ'cüyü yargı 15 Temmuz'dan sonra ancak tasfiye edebildi. Aksi taktirde yargı FETÖ'nün yargısı haline gelmişti. Türkiye bu mücadeleden alnının akıyla çıkmıştır. O davada yargılanan tüm sanıklar dik durmuştur." dedi. Sanık Hasan Ataman Yıldırım ise 5 yıl 2 ay 5 gün bu davadan dolayı hapis yattığını belirterek, "En son duruşmada da şunu söylemiştim, bu davada yardım ve yataklık edenler, cumhuriyet mahkemelerinde yargılanacaktır demiştim. Ben hep davada dik durdum, hep savunma yaptım ve bu davanın da Amerika tarafından yürütüldüğünü söylediğim için yine bir kere daha Silivri'ye sevk edildim. Sonra da bunun üzerine 'Buzdağının Altı Amerika' diye kitap yazdım. Ergenekon, Balyoz ve diğer isimle seri davalar tamamen Amerika'nın kontrolünde Türkiye'yi ele geçirme davasıdır" diye konuştu. Erdal Şahin de, "22 ay Silivri'de kaldık. Bu kötü süreçte yanımızda olan eşlerimiz, annelerimiz vardı. Kaybettiğimiz sevgili Kaşif Komutanımı ben Afganistan'dan tanıyorum. Afganistan bölgede görev yaptık. Duygusalım, konuşamıyorum. Türkiye bizim" dedi. Açıklamanın ardından sanıklar buradan ayrıldı.



Kaynak: DHA