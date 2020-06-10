Ergenekon Davası eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk'un davasında savcı mütalaasını verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ergenekon Davası eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk'un davasında savcı mütalaasını verdi

ERGENEKON davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu.

Ergenekon Davası eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk'un davasında savcı mütalaasını verdi
10.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:42

ERGENEKON davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu. Savcı, "sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu" gerekçesiyle sanık Çalmuk hakkında  "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Çalmuk'un üzerine atılı "Anayasa'yı ihlal", "TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraati istendi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,  tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Katılanlar Ahmet Hurşit Tolon, İlker Başbuğ ve Tuncer Kılınç'ın avukatı İlkay Sezer ve Çalmuk'un avukatı Ahmet Serkan Çakmak da duruşmada hazır bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Hüsnü Çalmuk savunmasında, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine tedavi olmak üzere hastaneye gönderildiğini belirterek "Ancak tedavilerim yaptırılmadı ve karantinada bekletildim. Bu nedenle sadece iki gün bilgisayar kullanabildiğim için savunmamı hazırlayamadım. Tanık Emrah Özdemir 2016 yılındaki ifadesinde Sedat Sami Haşıloğlu ve Mehmet Ali Pekgüzel ile ilgili ifade verip benimle ilgili sadece beraber pide yediğimiz şeklinde saçma sapan bir iddiada bulunmuştur. İfadelerini kabul etmiyorum. Tanık Hamza Özdemir, Yargıtay Tetkik Hakimliği döneminde tanıştığı Yargıtay Tetkik Hakimi olan Fatih Mehmet Uslu'nun kendisine benimle ilgili beyanda bulunduğunu söylemiş ise de mahkemeye atanmadan önce bir şahsın benimle ilgili kanaatinin, bilgisinin olması mümkün değildir. Fatih Mehmet Uslu bahsedilen süreden sonra mahkemeye üye olarak atanmıştır. Öncesinde bir tanışıklığımız yoktur. İbrahim Okur ben mahkeme başkanıyken kendisi bakanlıktan tetkik hakim olan biridir. Kesin bir bilgisi olmadığını söylemekle birlikte benim FETÖ'cü olabileceğimi tahmin ettiğini beyan etmiştir. Sadece atama kararnamesinde benim de yerimin değiştirilmesinden kaynaklı bu kanaate sahip olduğunu düşünüyorum. Bu karar da azınlıkta kalan Teoman Gökçe açıkça hakkımda maddi delil olmadığını yazmıştır. HSK soruşturmalarında benimle alakalı FETÖ davası bulunduğu için suçlandım. Ancak örneğin bir kararda oy birliği olmasına rağmen diğer hakimler hakkında soruşturma bulunmadığı için takdir hakkı kullanıldığı söylenilmesine rağmen benimle ilgili dava açılmıştır" şeklinde konuştu. Çalmuk, "Yaklaşık 47 aydır tutukluyum, mahkemeniz CMK 101 ve 102, AİHS'nin 17.maddelerine aykırı olarak tutukluluğumun devamına karar vermektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

SAVCI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı Arda Deveci, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı mütalaasında, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün nihai amacına ulaşmak için öncelikle "mahrem alan" olarak gördüğü yargıyı ele geçirmek amacıyla örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturmalara ve kovuşturmaların üretildiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Hüsnü Çalmuk'un örgüt için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirilmek suretiyle kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın yargılamasını yapan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu anlatıldı. Mütalaada, sanık Çalmuk'un kendi iradesini örgüt iradesine terk etmek suretiyle üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği belirtilerek 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Çalmuk hakkında her ne kadar "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortada kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılmışsa da darbe girişimi esnasında sanığın bu amacı gerçekleştirmeye elverişli nitelikteki belirli bir araç fiili bakımından, iştirak iradesini ortaya koyduğuna dair somut delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraati istendi. 

SAVUNMASINI HAZIRLAMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önüne alarak Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa savunmasını hazırlaması için süre veren  heyet, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
Hülya Avşar'ın evini de soyan 'Binbir Surat' lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Hülya Avşar'ın evini de soyan "Binbir Surat" lakaplı Zelkif Bay, cezaevinde öldü
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında satırlar ve silahlar konuştu: 3 yaralı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ergenekon Davası eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk'un davasında savcı mütalaasını verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 10:43:23. #1.15#
title