ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK'UN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ FETÖ ÜYELİĞİNDEN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAErgenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu.

-FETÖ ÜYELİĞİNDEN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu. Savcı, "sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu" gerekçesiyle sanık Çalmuk hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Çalmuk'un üzerine atılı "Anayasa'yı ihlal", "TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraati istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Katılanlar Ahmet Hurşit Tolon, İlker Başbuğ ve Tuncer Kılınç'ın avukatı İlkay Sezer ve Çalmuk'un avukatı Ahmet Serkan Çakmak da duruşmada hazır bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Hüsnü Çalmuk savunmasında, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine tedavi olmak üzere hastaneye gönderildiğini belirterek "Ancak tedavilerim yaptırılmadı ve karantinada bekletildim. Bu nedenle sadece iki gün bilgisayar kullanabildiğim için savunmamı hazırlayamadım. Tanık Emrah Özdemir 2016 yılındaki ifadesinde Sedat Sami Haşıloğlu ve Mehmet Ali Pekgüzel ile ilgili ifade verip benimle ilgili sadece beraber pide yediğimiz şeklinde saçma sapan bir iddiada bulunmuştur. İfadelerini kabul etmiyorum. Tanık Hamza Özdemir, Yargıtay Tetkik Hakimliği döneminde tanıştığı Yargıtay Tetkik Hakimi olan Fatih Mehmet Uslu'nun kendisine benimle ilgili beyanda bulunduğunu söylemiş ise de mahkemeye atanmadan önce bir şahsın benimle ilgili kanaatinin, bilgisinin olması mümkün değildir. Fatih Mehmet Uslu bahsedilen süreden sonra mahkemeye üye olarak atanmıştır. Öncesinde bir tanışıklığımız yoktur. İbrahim Okur ben mahkeme başkanıyken kendisi bakanlıktan tetkik hakim olan biridir. Kesin bir bilgisi olmadığını söylemekle birlikte benim FETÖ'cü olabileceğimi tahmin ettiğini beyan etmiştir. Sadece atama kararnamesinde benim de yerimin değiştirilmesinden kaynaklı bu kanaate sahip olduğunu düşünüyorum. Bu karar da azınlıkta kalan Teoman Gökçe açıkça hakkımda maddi delil olmadığını yazmıştır. HSK soruşturmalarında benimle alakalı FETÖ davası bulunduğu için suçlandım. Ancak örneğin bir kararda oy birliği olmasına rağmen diğer hakimler hakkında soruşturma bulunmadığı için takdir hakkı kullanıldığı söylenilmesine rağmen benimle ilgili dava açılmıştır" şeklinde konuştu. Çalmuk, "Yaklaşık 47 aydır tutukluyum, mahkemeniz CMK 101 ve 102, AİHS'nin 17.maddelerine aykırı olarak tutukluluğumun devamına karar vermektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

SAVCI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTEDİDuruşma savcısı Arda Deveci, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı mütalaasında, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün nihai amacına ulaşmak için öncelikle "mahrem alan" olarak gördüğü yargıyı ele geçirmek amacıyla örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturmalara ve kovuşturmaların üretildiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Hüsnü Çalmuk'un örgüt için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirilmek suretiyle kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın yargılamasını yapan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu anlatıldı. Mütalaada, sanık Çalmuk'un kendi iradesini örgüt iradesine terk etmek suretiyle üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği belirtilerek 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Çalmuk hakkında her ne kadar "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortada kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılmışsa da darbe girişimi esnasında sanığın bu amacı gerçekleştirmeye elverişli nitelikteki belirli bir araç fiili bakımından, iştirak iradesini ortaya koyduğuna dair somut delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraati istendi.

SAVUNMASINI HAZIRLAMASI İÇİN SÜRE VERİLDİMahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önüne alarak Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa savunmasını hazırlaması için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA