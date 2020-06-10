ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK'UN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK'UN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

FETÖ ÜYELİĞİNDEN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAErgenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu.

ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK'UN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ
10.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:38

-FETÖ ÜYELİĞİNDEN 15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Ergenekon davasının eski üye hakimlerinden tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk'un üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı FETÖ davasında, savcının mütalaası belli oldu. Savcı, "sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu" gerekçesiyle sanık Çalmuk hakkında  "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Çalmuk'un üzerine atılı "Anayasa'yı ihlal", "TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Meclisi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraati istendi. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya,  tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katıldı. Katılanlar Ahmet Hurşit Tolon, İlker Başbuğ ve Tuncer Kılınç'ın avukatı İlkay Sezer ve Çalmuk'un avukatı Ahmet Serkan Çakmak da duruşmada hazır bulundu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık Hüsnü Çalmuk savunmasında, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru üzerine tedavi olmak üzere hastaneye gönderildiğini belirterek "Ancak tedavilerim yaptırılmadı ve karantinada bekletildim. Bu nedenle sadece iki gün bilgisayar kullanabildiğim için savunmamı hazırlayamadım. Tanık Emrah Özdemir 2016 yılındaki ifadesinde Sedat Sami Haşıloğlu ve Mehmet Ali Pekgüzel ile ilgili ifade verip benimle ilgili sadece beraber pide yediğimiz şeklinde saçma sapan bir iddiada bulunmuştur. İfadelerini kabul etmiyorum. Tanık Hamza Özdemir, Yargıtay Tetkik Hakimliği döneminde tanıştığı Yargıtay Tetkik Hakimi olan Fatih Mehmet Uslu'nun kendisine benimle ilgili beyanda bulunduğunu söylemiş ise de mahkemeye atanmadan önce bir şahsın benimle ilgili kanaatinin, bilgisinin olması mümkün değildir. Fatih Mehmet Uslu bahsedilen süreden sonra mahkemeye üye olarak atanmıştır. Öncesinde bir tanışıklığımız yoktur. İbrahim Okur ben mahkeme başkanıyken kendisi bakanlıktan tetkik hakim olan biridir. Kesin bir bilgisi olmadığını söylemekle birlikte benim FETÖ'cü olabileceğimi tahmin ettiğini beyan etmiştir. Sadece atama kararnamesinde benim de yerimin değiştirilmesinden kaynaklı bu kanaate sahip olduğunu düşünüyorum. Bu karar da azınlıkta kalan Teoman Gökçe açıkça hakkımda maddi delil olmadığını yazmıştır. HSK soruşturmalarında benimle alakalı FETÖ davası bulunduğu için suçlandım. Ancak örneğin bir kararda oy birliği olmasına rağmen diğer hakimler hakkında soruşturma bulunmadığı için takdir hakkı kullanıldığı söylenilmesine rağmen benimle ilgili dava açılmıştır" şeklinde konuştu. Çalmuk, "Yaklaşık 47 aydır tutukluyum, mahkemeniz CMK 101 ve 102, AİHS'nin 17.maddelerine aykırı olarak tutukluluğumun devamına karar vermektedir. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

SAVCI ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTEDİDuruşma savcısı Arda Deveci, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Savcı mütalaasında, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün nihai amacına ulaşmak için öncelikle "mahrem alan" olarak gördüğü yargıyı ele geçirmek amacıyla örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturmalara ve kovuşturmaların üretildiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Hüsnü Çalmuk'un örgüt için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirilmek suretiyle kamuoyunda Ergenekon davası olarak bilinen davanın yargılamasını yapan kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu anlatıldı. Mütalaada, sanık Çalmuk'un kendi iradesini örgüt iradesine terk etmek suretiyle üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği belirtilerek 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Sanık Çalmuk hakkında her ne kadar "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortada kaldırmaya teşebbüs" suçlarından dava açılmışsa da darbe girişimi esnasında sanığın bu amacı gerçekleştirmeye elverişli nitelikteki belirli bir araç fiili bakımından, iştirak iradesini ortaya koyduğuna dair somut delil elde edilemediğinden bu suçlardan beraati istendi. 

SAVUNMASINI HAZIRLAMASI İÇİN SÜRE VERİLDİMahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önüne alarak Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa savunmasını hazırlaması için süre veren  heyet, duruşmayı erteledi.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak Haber
Meclis'te kabul edildi! Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları...
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Beşiktaşlı yöneticinin eşi polise sığındı: Kafamı balkon kapısına vurdu, saçımdan sürükledi
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir?
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
2011 yılında Mısır'daki Arap Baharı sırasında cinsel istismara uğrayan Amerikalı muhabir yaşadıklarını anlattı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Operasyon Türk Lirası
Şu an buradasınız: ERGENEKON DAVASI ESKİ ÜYE HAKİMİ HÜSNÜ ÇALMUK'UN DAVASINDA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 10:42:01. #1.14#
title