Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası - Haber
Osman Gürbüz, Güncel

Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası

'ERGENEKON silahlı terör örgütüne üye olduğu' gerekçesiyle Temmuz 2008'de tutuklanıp, 3 yıl 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Osman Gürbüz, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

13.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:21
Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası

'ERGENEKON silahlı terör örgütüne üye olduğu' gerekçesiyle Temmuz 2008'de tutuklanıp, 3 yıl 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Osman Gürbüz, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2008 yılında başlatılan 'Ergenekon Terör Örgütü' soruşturması kapsamında, aynı yıl 1 Temmuz günü gözaltına alınan ve 5 Temmuz'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan çay bahçesi işletmeciliği yapan Osman Gürbüz'e, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Osman Gürbüz'ün avukatları aracılığıyla temyiz ettiği karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından Nisan 2016'da bozuldu. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Osman Gürbüz, Temmuz 2019'da beraat etti. Karar temyiz edilmemesi üzerine kesinleşti.

1 MİLYON LİRALIK DAVAErgenekon soruşturması kapsamında 3 yıl 3 ay cezaevinde tutuklu kalan Osman Gürbüz, avukatları Etem Erman Güneş ve Onur Bilge Özdemir aracılığıyla Hazine ve Antalya Mal Müdürlüğü aleyhine 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Osman Gürbüz'ün Ergenekon terör örgütünün tetikçisi konumunda yargılandığı belirtilerek, şöyle denildi: "Hakkında, özellikle adı ve fotoğrafının mevcut olduğu, basında geniş bir şekilde yer alan Necip Hablemitoğlu cinayetini işlediğinden bahisle birçok haber yapılmış ve gerçekle bağdaşmayan mesnetsiz iddialar yüzünden hem kendisi hem ailesi manevi olarak çok yıpranmıştır. Devamla aynı iddialardan bir diğeri de yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü Gazi Mahallesi olaylarında ilk kurşunu sıkan kişinin ve olayın planlayıcısının ve azmettiricisinin Osman Gürbüz olduğudur. Anılan iki farklı iddia da Gürbüz'ü, ülkemizde derin yaralar açmış birçok kesimin öfkesine maruz kalmak zorunda bırakmıştır. Hatta ölenlerin yakınları, Gürbüz hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bu iki ciddi iddiayla itham edilirken ailesi resmen tehdit altında yaşamıştır. Ailesinin başına bir şey gelebileceğinden korkarak manevi anlamda ızdırap çekmiştir. Tahliye olduğunda dahi '200 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Osman Gürbüz tahliye edildi' haberi yapıldı."

Dava nedeniyle eşinin de kendisinden boşandığı anlatılan dilekçede, Osman Gürbüz'ün cezaevi koşulları nedeniyle kalp hastalığına yakalandığı belirtildi. Tazminat davası, önümüzdeki günlerde Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Haber
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti Haber
Dünyaya korku salan koronavirüs yüzünden bir komşumuz OHAL ilan etti
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu Haber
Koronavirüsü kim yaydı? Çin, ABD'yi işaret edip bir de öneride bulundu
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere...
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'de birkaç oyuncuda koronavirüs belirtisi görüldü
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 yendi
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Başakşehir-Kopenhag maçında koronavirüs tedbiri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Hülya Avşar Nuray Sayarı Müslüm Gürses
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Avrupa Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 13:08:18. #1.15#