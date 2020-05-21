Ergenekon avukatına, "FETÖ'ye yardımdan" 3 yıl hapis cezası Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı Ergenekon sanıklarının da avukatlığını yapan Vural Ergül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararında, sanık Vural Ergül'ün HTS kayıtları incelendiğinde, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yeligˆinden haklarında sorus¸turma yu¨ru¨tu¨len bir kısım avukat, gazeteci, FETO¨/PDY ile iltisaklı yayın kurulus¸larında c¸alıs¸an kis¸iler ve MI·T tırları sorus¸turması kapsamında mu¨dafiligˆini yaptıgˆı Hamza Celepoğlu ile telefon go¨ru¨s¸u¨me kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Sanıgˆın 15 Temmuz 2016'da FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarınca gerc¸ekles¸tirilen darbe tes¸ebbu¨su¨ sırasında Twitter u¨zerinden yapmıs¸ oldugˆu "#YURTTA SULH KONSEYI·...." ic¸erikli paylas¸ımın davanın konusu olduğu ayrıca TCK'nın 299/1 maddesinde du¨zenlenen "Cumhurbas¸kanına hakaret" ve "TCK'nın 301/1 maddesinde du¨zenlenen "Tu¨rk milletini as¸agˆılama" suc¸unu olus¸turdugˆu ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıgˆın FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi oldugˆu yo¨nu¨nde mahkumiyetine yeter delil elde edilememis¸se de, darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n FETO¨/PDY mensuplarınca yapıldıgˆını bilen sanıgˆın, so¨z konusu tweetleri darbe tes¸ebbu¨sü sırasında ve halka yapılan, darbeye kars¸ı koymak ic¸in sokagˆa c¸ıkma c¸agˆrısı u¨zerine paylas¸ması hususları da dikkate alındıgˆında bu yo¨ndeki eylemlerinin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmakla birlikte tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bilerek ve isteyerek yardım suc¸unu olus¸turmuştur."

Ergül'ün, Twitter u¨zerinden yaptığı darbe girişimini öven paylaşımların silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmamakla birlikte tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bilerek ve isteyerek yardım suc¸unu olus¸turdugˆunun tu¨m dosya kapsamı ile sabit görüldüğü vurgulanan kararda, sanığın bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildiği aktarıldı.

İki ayrı suç duyurusu

Gerekçeli kararda, sanık Ergül'ün Twitter hesabından yapmıs¸ oldugˆu paylas¸ımlar sonucunda TCK 299. maddesinde yazılı "Cumhurbas¸kanına hakaret" suc¸u ve yine Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde yazılı "Tu¨rk milletini as¸agˆılamak" suc¸u yo¨nu¨nden geregˆinin takdir ve ifası ic¸in I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆına suc¸ duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kararı temyiz edeceği ve mahkemenin yaptığı suç duyurusu üzerine de soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergül, yaklaşık 4 ay sonra bulunabilmişti.

Kaynak: AA