Ergenekon Ana Davasına Bakan Mahkeme, Danıştay Saldırısı Dosyasının Yetkisizlikle Ankara'ya...
IHAAW124002-ASA/06-07-2017 - Ergenekon ana davasına bakan mahkeme, Danıştay Saldırısı dosyasının yetkisizlikle Ankara’ya gönderilmesine karar verirken, yargılama aşamasında ölen 11 sanık hakkındaki suçlamalarının düşmesine hükmetti.
IHAAW124002-ASA/06-07-2017
- Ergenekon ana davasına bakan mahkeme, Danıştay Saldırısı dosyasının yetkisizlikle Ankara'ya gönderilmesine karar verirken, yargılama aşamasında ölen 11 sanık hakkındaki suçlamalarının düşmesine hükmetti. İlk yargılamada beraat eden sanıklar için yeniden beraat kararı verildi. 06.07.2017 12: 40: 02 TSI
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