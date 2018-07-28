Ergene'yi Şiddetli Yağış Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağmur Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele neden oldu.

Ergene'nin Velimeşe, Yulaflı ve Vakıflar Mahalleleri'nde şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taşması sonucu su baskınları meydana geldi. Sel sularının yolları kapatması nedeniyle sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı .

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız da sel sularının yoğun olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmaları yakından takip ederek koordine etti. - TEKİRDAĞ