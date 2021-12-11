Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza - Haberler
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Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza Tekirdağ'da siyah akan Ergene nehri'nde yıl boyunca yapılan denetimlerde nehri kirlettiği tespit edilen fabrika ve tesislere yaklaşık 25 milyon TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da siyah akan Ergene nehri'nde yıl boyunca yapılan denetimlerde nehri kirlettiği tespit edilen fabrika ve tesislere yaklaşık 25 milyon TL ceza kesildi.

Tekirdağ'ın kanayan yarası Ergene Nehri siyah ve kahverengi tonlarda akmaya devam ediyor. Nehirdeki kirlilik sebebiyle vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince zaman zaman çeşitli denetimleri yapılıyor. Denetimler sonucunda dereyi kirlettiği tespit edilen fabrika ve tesisleri çeşitli cezalar uygulanıyor.

1 yılda 25 mşlyon ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı boyunca yapılan denetimler sonucunda 2 bin 58 fabrika ve tesise toplamda 25 milyon para cezası kesildiği öğrenildi. Dereyi kirletenlere karşı denetimler aralıksız sürüyor.

Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza

Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza

Ergene'yi kirletenlere 1 yılda 25 milyon ceza

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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