Ergene Velimeşesporlu futbolcular, galibiyeti Belediye Başkanı Yüksel'e armağan etti

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Ergene Velimeşesporlu futbolcular, galibiyeti Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e hediye etti.

Misli.com 2. Lig'de 16'ncı hafta maçında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden Ergene Velimeşesporlu futbolcular, galibiyeti Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e hediye etti.

Tekirdağ'da dün oynanan karşılaşma sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

Futbolcular, bu galibiyeti, bir süre Kovid-19 tedavisi gördüğü için maçlara gelemeyen Yüksel'e armağan ettiklerini dile getirdi.

Yüksel de sosyal medya hesabından futbolcuların galibiyet pozunu paylaşarak, "Kahramanmaraşspor'u yenen Tekirdağ'ımızın, Ergene'mizin gururu Ergene Velimeşespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel