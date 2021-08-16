Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada, Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Kırklarelispor ile yapılan hazırlık maçında golsüz berabere kaldıklarını söyledi.

5 Eylül 2021'de İstanbul deplasmanında oynayacakları karşılaşma ile 2021–2022 sezonuna başlayacaklarını ifade eden Bezgin, Ergene Velimeşespor'un yeni sezon hazırlıklarına Özgür Sağlam nezaretinde devam ettiğini kaydetti.

Bezgin, birinci etap hazırlık dönemini tesislerinde geçirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hazırlık maçında Trakya bölgesinin bir başka 2. Lig temsilcisi olan Kırklarelispor ile karşı karşıya geldik. Yeni oyuncular ile deneme aşamasındaki futbolcuların forma şansı bulduğu hazırlık maçı golsüz tamamlandı. Hazırlık maçı ile birinci etap çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi kampta sürecimiz başlayacak. Kamp süresi boyunca da hazırlık maçları yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Kanada erken seçime gidiyor
Kanada erken seçime gidiyor
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
İstanbul'un göbeğinde endişe yaratan görüntü! Dev fareler mama ve su kaplarına akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Bülent Tüfenkci Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Seren Serengil Süreyya Yalçın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mete Gazoz Mert Günok Merve Çoban Caner Erkin Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 17:02:15. #1.15#

title