Ergene Velimeşespor Van deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

VAN (AA) - Ergene Velimeşespor, Silahtaroğlu Van Spor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, deplasmanda oynayacağı Silahtaroğlu Van Spor maçı hazırlıklarını Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada, takımlarının Van deplasmanından galibiyetle döneceğine inandığını söyledi.

Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde çalışmalarını sürdüren takımın Çorum deplasmanının ardından Van deplasmanından da galibiyetle dönmesi için çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Bezgin, ligin ilk yarısındaki maçı şanssız şekilde kaybettiklerini anımsattı.

Bezgin, "30 Ocak pazar günü deplasmanda oynayacağımız Silahtaroğlu Van Spor maçı var. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum." dedi.