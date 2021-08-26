Ergene Velimeşespor'un Afyon kampı sürüyor

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un hazırlık kampı sürüyor.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'un hazırlık kampı sürüyor.

Birinci etap çalışmalarını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda, Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu ile Naim Süleymanoğlu Tesisleri'nde sürdüren ve ikinci etap hazırlık dönemi kampı için Afyon'un yolunu tutan Ergene Velimeşespor'un kampı devam ediyor. Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarın sona erecek kamp çalışmalarında hazırlık maçları da oynayan mavi-beyazlılar yeni sezona hazırlanıyor. Ergene Velimeşespor kamp çalışmalarının ardından Velimeşe'ye dönecek. Hafta sonunu izinli geçirecek olan futbolcular hafta başı tesislerde yeniden bir araya gelerek 5 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Sarıyer maçının hazırlıklarına başlayacak.

Ergene Velimeşespor ilk iç saha maçında ise 12 Eylül Pazar günü Çorum FK'yı Velimeşe konuk edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı