Ergene Velimeşespor, Sakaryaspor deplasmanına hazırlanıyor - Haberler
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Ergene Velimeşespor, Sakaryaspor deplasmanına hazırlanıyor

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Ergene Velimeşespor, Sakaryaspor deplasmanına hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

SAKARYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin yaptığı yazılı açıklamada, son olarak kendi sahalarında Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olduklarını ve puan kaybettiklerini anımsattı.

Sakarya Atatürk Futbol Sahası'nda 21 Kasım Pazar günü oynanacak olan müsabakanın saat 14.30'da başlayacağını belirten Bezgin, Sakarya deplasmanından mutlak galibiyet ile dönmek istediklerini de belirtti.

İdmanların sürdüğünü ifade eden Bezgin "Ligde oynadığımız 13 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 20 takımın bulunduğu grupta 11 puana sahibiz. 17. sırada bulunduğumuz grubumuzda, bu hafta sonu Sakarya sporu da mağlup ederek puanımızı 14'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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