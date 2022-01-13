Ergene Velimeşespor ikinci yarının ilk maçında Sarıyer ile karşılaşacak

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Ergene Velimeşespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Sarıyer'i konuk edecek.

Kulübün başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini söyledi.

Tekirdağ'ı profesyonel liglerde temsil eden tek takım olduklarını hatırlatan Bezgin, 16 Ocak Pazar günü saat 13.00'de sezonun ikinci yarısı müsabakasında İstanbul temsilcisi Sarıyer'i konuk edeceklerini ifade etti.

Bezgin, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakanın 1-1 sonuçlandığını belirterek, "Sezonun ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan 3 puanla ayrılmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ligin ilk yarısında beklenmedik puanlar kaybettik. Takıma kazandırdığımız yeni transferler ile kötü gidişe dur demek istiyoruz." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Spor Haberleri

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