Ergene Velimeşespor'da transfer - Haberler
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Ergene Velimeşespor'da transfer

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Ergene Velimeşespor'da transfer

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, Savaş Polat, Doğukan Efe ve Emre Can Atila'yı kadrosuna kattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, Savaş Polat, Doğukan Efe ve Emre Can Atila'yı kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ve Konyaspor altyapısında yetişen, alt yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı terleten, geçen sezon Turgutluspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bek Savaş Polat ile anlaşarak sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Ankaraspor'dan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Doğukan Efe ve 25 yaşındaki 10 numara oyuncusu Emre Can Atila ile de sözleşme imzalayarak kadrolarına dahil ettiklerini ifade eden Bezgin, çok iyi bir takım ortaya çıkarttıklarını kaydetti.

Bezgin, ligin ilk haftasında İstanbul deplasmanında oynadıkları müsabakada grubun iddialı takımlarından Sarıyer ile 1–1 berabere kalarak galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, "2. haftada 12 Eylül 2021 Pazar günü Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Çorum FK takımını konuk edeceğiz. Bu maça da mutlak galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Bütün teknik heyet ve sporcularıma güveniyorum." dedi.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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