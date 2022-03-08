Ergene Velimeşespor Bodrumspor maçına hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, erteleme maçında Bodrumspor'u konuk edecek.

Ligin 22. haftasında oynanması gereken ancak elverişsiz hava şartları nedeniyle ligin tamamında maçların ertelenmesi nedeniyle oynanmayan Ergene Velimeşespor – Bodrumspor karşılaşması yarın saat 14.00'de Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada, İzmir bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Antalya bölgesinden Serdar Soydan ile Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk yapacak.

Ergene Velimeşespor ligde 28 maç sonunda elde ettiği 21 puanla 20 takımlı grubun 18. sırasında yer alırken Bodrumspor takımı ise 28 maç sonunda elde ettiği 56 puanla ligin üçüncü sırasında yer alıyor.

Umudumuzu kaybetmedik

Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Bezgin, yaptığı yazılı açıklamada, lig sonuna kadar mücadelelerine devam edip, umutlarını kaybetmeden tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydetti.

Bezgin, ligde son dakikaya kadar mücadele edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Umutlarımızı kaybetmedik, Ergene Velimeşespor Kulübü olarak ligde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kendi sahamızda beklenmedik bir Niğde mağlubiyeti yaşasak da Adıyaman deplasmanında aldığımız galibiyet ile ayağa kalmasını bildik.

Ergene Velimeşespor takımı oyuncularına, teknik ekibine inancımız tam. Evet şu anda zorlu bir süreç içinde bulunuyoruz fakat bizler bu zorlu süreçten çıkmasını biliriz. Kendi evimizde üst üste oynayacağımız iki maçı da kazanmak istiyoruz. Takımda morallerimiz üst seviyede, bizlere tribünde destek veren taraftarımızı üzmeyeceğiz ve bu takımı ligde tutacağız."