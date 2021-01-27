Ergene Velimeşespor: 3-3
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Ergene Velimeşespor: 3-3

27.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:15
Ergene Velimeşespor: 3-3

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), İlke Akman (xx)UŞAKSPOR: Ersin (x) - Türker (xx), Samet (x), Ali (xx), İsmet (xx), Berat (x), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 68 Resul x), Serhat (xx) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx), İlke Akman (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (x) - Türker (xx), Samet (x), Ali (xx), İsmet (xx), Berat (x), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 68 Resul x), Serhat (xx) (Dk. 88 Noyan), Kadir (xx), Seçkin (x), Mehmet Gürkan (xx)ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre (x) - Furkan (xx), Evren (xx), Kaan (x), İbrahim Fatih (xx), Çınar (xxx) (Dk. 90 Semih), Mert Er (xx), Eser (xx), Yüksel (xx) (Dk. 79 Fatih x), Oğuzhan (xx) (Dk. 81 Cabir x), Ergun (xxx)GOLLER: Dk. 2 Mehmet Gürkan, Dk. 64 Seçkin, Dk. 73 Kadir (Uşakspor), Dk. 26 ve Dk. 78 Çınar, Dk. 69 Ergun (Ergene Velimeşespor)SARI KARTLAR: Seçkin (Uşakspor), Yüksel, Furkan (Ergene Velimeşespor)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde 3 kez öne geçtiği karşılaşmada Ergene Velimeşespor'la berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti: 3-3.

Karşılaşmaya etkili başlayan Uşakspor henüz 2'nci dakikada Mehmet Gürkan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk takım 26'da Çınar'ın golüyle tabelayı eşitlerken ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Uşakspor bu kez 64'te Seçkin'in ayağından 2-1'u bulurken, 69'da Ergun, Ergene Velimeşespor'u yeniden beraberliği getirdi. Uşakspor 73'te Kadir'le öne geçse de 78'inci dakikada sanheye çıkan Çınar takımını yenilgiden kurtardı. Bu sonuçla Uşakspor 34 puana yükseldi ancak Play-Off barajının dışında kaldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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