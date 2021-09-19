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Ergene Velimeşespor: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ergene Velimeşespor: 3-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Tolga Atasoy (xx), Melih Kurtuluş (xx)BODRUMSPOR: Ali (xxx) - Süleyman Özdamar (xx), Onur (xx), Samet (xxx), Oğuzhan (x) (Dk.46 Harun x), Celal (xx) (Dk.77 Omar x), Yekta (xxx) (Dk.61 Süleyman Güneş x), Üzeyir (xx), Bahadır (xxx), Burhan (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Tolga Atasoy (xx), Melih Kurtuluş (xx)

BODRUMSPOR: Ali (xxx) - Süleyman Özdamar (xx), Onur (xx), Samet (xxx), Oğuzhan (x) (Dk.46 Harun x), Celal (xx) (Dk.77 Omar x), Yekta (xxx) (Dk.61 Süleyman Güneş x), Üzeyir (xx), Bahadır (xxx), Burhan (xx) (Dk.61 Metin x), Halil İbrahim (xxx)

ERGENE VELİMEŞESPOR: Sabri (x) - Emre (x), Fatih Dilek (xx), Gökay (x) (Dk.52 Burhan x), Oğuzhan (x), Furkan (xx), Fatih Cerlek (x) (Dk.86 Emre Can), Savaş (xx), Eser (x) (Dk.56 Doğukan x), İsmail (x) (Dk.52 Yakup x), Zeki (xx)

GOLLER: Dk.26 Yekta, Dk.58 Samet, Dk.78 Metin (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Süleyman Güneş (Bodrumspor), Furkan ( Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp sezona iyi bir giriş yapan Bodrumspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Bodrum'da karşılaşmanın 26'ncı dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Yekta gol perdesini açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar 58'inci dakikada Samet'in golüyle iyice rahatladı: 2-0. Maçta son sözü 78'inci dakikada Metin söyledi. 3 puanı 3 golle alan Bodrumspor, bu skorla zirve ortaklığını sürdürdü.


- Bodrum

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Haber: Ergene Velimeşespor: 3-0 - Haberler Spor
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