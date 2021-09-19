Ergene Velimeşespor: 3-0

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SARI KARTLAR: Süleyman Güneş (Bodrumspor), Furkan ( Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp sezona iyi bir giriş yapan Bodrumspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Bodrum'da karşılaşmanın 26'ncı dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Yekta gol perdesini açtı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar 58'inci dakikada Samet'in golüyle iyice rahatladı: 2-0. Maçta son sözü 78'inci dakikada Metin söyledi. 3 puanı 3 golle alan Bodrumspor, bu skorla zirve ortaklığını sürdürdü.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri