Ergene Velimeşespor: 2-2
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Ergene Velimeşespor: 2-2

06.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:21
Ergene Velimeşespor: 2-2

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Yunus Doğan, Mehmet Ali VardarŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu, Süleyman, Sefa, Galip, Mustafa Samican ( Dk. 60 Erkan), Gökdeniz, Tarık ( Dk. 76 İsmail Cem), Yunus (Dk. 60 İlker), Volkan (Dk. 60 İhsan), Fevzi (Dk.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Yunus Doğan, Mehmet Ali VardarŞANLIURFASPOR: Fatih - Göksu, Süleyman, Sefa, Galip, Mustafa Samican ( Dk. 60 Erkan), Gökdeniz, Tarık ( Dk. 76 İsmail Cem), Yunus (Dk. 60 İlker), Volkan (Dk. 60 İhsan), Fevzi (Dk. 71 Enes)ERGENE VELİMEŞESPOR: Emre - Alişan (Dk.70 Cihan), Ömer (Dk. 46 Çınar), İbrahim, Tuncay (Dk. 61 Eser), Embiya, Alper (Dk. 61 Fatih), Semih, Cabir, Taner, Yüksel (Dk. 35 Çınar)SARI KARTLAR: Yunus, Fevzi, (Şanlıurfaspor) - Alişan, Alper, Çınar, (Ergene Velimeşespor)GOLLER: Dk. 4 Tarık, Dk. 28 Galip, (Şanlıurfaspor) - Dk.78 İbrahim, Dk. 90 Ergun (p) (Ergene Velimeşespor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 19'uncu hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'la 2-2 berabere kaldı.4'üncü dakikada Fevzi'nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Tarık, güzel bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.28'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Galip kaleciyle baş başa kaldı, şutunda ağlar havalandı: 2-0.İlk yarı bu skorla tamamlandı.78'inci dakikada Ergün'ün ortasına yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:  2-1.90'ıncı dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ergun topu ağlara gönderdi:  2-2.Karşılaşma 2-2 sona erdi.

- Şanlıurfa
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2
Ergene Velimeşespor: 2-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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