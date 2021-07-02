Ergene Ovasında Çeltik Üretimi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ergene Ovasında Çeltik Üretimi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor

Ergene Ovasında Çeltik Üretimi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErgene Nehri Trakya'nın Kuzey-Doğusunda 'Yıldız Dağları' Kırklareli İli sınırlarından doğup Tekirdağ İli sınırlarını da geçerek 283 km yol kat ettikten sonra Edirne İli, Meriç İlçesi sınırlarında Meriç Nehri'ne bağlanmaktadır.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüErgene Nehri Trakya'nın Kuzey-Doğusunda 'Yıldız Dağları' Kırklareli İli sınırlarından doğup Tekirdağ İli sınırlarını da geçerek 283 km yol kat ettikten sonra Edirne İli, Meriç İlçesi sınırlarında Meriç Nehri'ne bağlanmaktadır. Ergene Nehri alüvyonlarının birikimi ile oluşan Ergene Nehri Ovası da verimli tarım alanları ile günümüzde ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayan bölgelerden birisi haline gelmiştir. Geçmiş yıllarda hububat, ayçiçeği, kuru şartlarda fasulye, mısır ve bostan yetiştiriciliği yapılan Ergene Nehri ovasında idaremizce inşa edilen Kayalıköy, Kırklareli ve Karaidemir Barajları ile sulu tarıma geçilmiştir. Adı geçen barajlar Ergene Ovasının menba kısımları olan Kuzey ve Kuzey-Doğu bölgelerinde tarım alanlarına sulama katkısı sağlasa da Ergene Ovasının en büyük bölümünü oluşturan Edirne İli sınırlarında kalan mansap kısımlarına geçmişte düzenli sulama suyu temin edilememiştir. Edirne İli, Uzunköprü ile Meriç İlçeleri sınırlarında kalan ve toplam büyüklüğü 60. 000 dekar olan bu alanlarda özellikle 1985-1990 yıllarında başlayan 'Çeltik' ürünü yetiştiriciliğinde sulama suyu yetersizliği ve su kalitesine bağlı önemli sorunlar yaşanarak günümüze gelinmiştir. DSİ tarafından Çakmak Barajı Sulama tesislerinin bir bölümünün işletmeye açılması ile birlikte 2020 yılından itibaren Ergene Ovasında da verimli ve kaliteli çeltik ürünü yetiştiriciliği yapılmaktadır. Günümüzde Edirne İlinin diğer bölgelerinde ve Meriç Nehri Ovasında olduğu gibi Ergene Nehri Ovasında da yaklaşık 60 bin dekar alanda, modern teknikler kullanılarak yapılan çeltik yetiştiriciliği ile ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Taner Ölmez
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ergene Ovasında Çeltik Üretimi ile Ekonomiye Katkı Sağlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:14:03. #1.14#

title