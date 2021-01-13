KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
13.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:44
Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu arttı.
Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu arttı.
Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli'nin bazı noktalarda yatağından çıktı.
Taşkın nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Coşkun Ürkmez