KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

13.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:44

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu arttı.

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu arttı.

Bölgede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Kırklareli'nin bazı noktalarda yatağından çıktı.

Taşkın nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yapıyor.

KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı
KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Coşkun Ürkmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Fahrettin Koca Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ - Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:44:25. #1.14#
title