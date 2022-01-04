Ergene Nehri'nin taşması nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde inceleme yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Ergene Nehri'nin taşmasıyla Uzunköprü'de zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu.

Trakya'da geçen hafta etkili olan yağışların ardından Ergene Nehri yatağından çıkarak tarım arazilerine yayılmıştı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, taşkının hububat ekili alanlardaki etkilerini tespit etmek amacıyla sahada inceleme yaptı.

Aşırı yağışlar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Bayazıt, "Sahada incelemelerde bulunduk. Bir kez daha üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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