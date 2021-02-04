Ergene Nehri'ndeki taşkın riski "kırmızı alarm" seviyesine yükseldi
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Ergene Nehri'ndeki taşkın riski "kırmızı alarm" seviyesine yükseldi

04.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:36
Ergene Nehri'ndeki taşkın riski

Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.

Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.

Nehrin debisi düne göre 83 metreküp/saniye artışla saniyede 404 metreküp akışa çıktı.

Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Pavli Panayır alanı su altında

Nehrin taşması sonucu Kırklareli'ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde bulunan "Pavli Panayır Alanı"da su altında kaldı, taşkın suları panayır alanındaki sosyal tesislere girdi.

Nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle nehre yakın tarım arazileri de suyla doldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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