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Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

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Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi firmalarının katılım sağladığı futbol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi firmalarının katılım sağladığı futbol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren firmaların yer aldığı turnuvada ilk gün maçları oynandı. Ulaş Mahallesi Futbol Sahası'nda oynanan açılış maçında Ergene Kaymakamlığı Kasar ve Dual Tekstil takımını 5-4 yenerken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı da Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı takımını 2-0 yenmeyi başardı.

Son derece keyifli anlara sahne olan futbol turnuvasında diğer maçlar da program dahilinde oynanacak. - TEKİRDAĞ

Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

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