ERGENE İLÇESİ PINARBAŞI DERESİ KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILDI

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'ın daha modern ve yaşanılabilir bir şehir olması için il genelinde alt ve üst yapı çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Ergene ilçesi Pınarbaşı Deresi Köprüsü'nün yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Pınarbaşı Deresi Köprüsü 25 metre uzunluğa ve 11 metre platform genişliğine sahip. Tek açıklığa sahip olan köprü, iki kenarayaktan ve 12 adet kirişten oluşuyor. Kenarayaklar kazıklı temel sistem üzerine oturuyor.

Başkan Albayrak: "Ulaşım kalitesini arttıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Mevcut iki şeritli yolun köprü üzerinde tek şeride düşmesi sonucu meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla başlattığımız Pınarbaşı Deresi Köprüsünün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Köprümüzün asfalt çalışmaları da yine Fen İşleri Dairemiz tarafından yapıldı. Tekirdağ'ın ulaşım kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Pınarbaşı Deresi Köprüsü'nün ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim. " dedi.

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