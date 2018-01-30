Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, muhalefetin Ergene havzasındaki kirlilik eleştirilerine ilişkin, "Arıtma tesisi yapım işleri belediyenin asli görevlerinden olmasına rağmen orada hiçbir CHP'li belediye bunları yapamadı. Bunun utancını yaşadıkları için üste çıkmaya çalışıyorlar." dedi.

Eroğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin kuraklık tehlikesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Yağışların bölgesel farklılıklar gösterdiğini, 2018 yılı için vatandaşın herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşündüklerini ifade eden Eroğlu, Doğu Anadolu'da kar yağdığını, ancak batı bölgelerinde herhangi bir yağış görünmediğini söyledi.

Eroğlu, gazetecilerin "Kar duasına çıkmak lazım." sözüne "Yağmur duası yeterli." karşılığını verdi.

Muhalefetin, Ergene havzasına ilişkin eleştirilerinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Eroğlu, havzanın tüm atık su ve biyolojik arıtma tesislerinin bitirildiğini, son olarak Keşan atık su ve biyolojik arıtma tesisinin tesliminin yapıldığını kaydetti.

Sanayi arıtma tesislerinin yapımının da devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Arıtma tesisi yapım işleri belediyenin asli görevlerinden olmasına rağmen orada hiçbir CHP'li belediye bunu yapamadı. Bunun utancını yaşadıkları için üste çıkmaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vererek, 'bunlar bunu yapamaz, tamamını Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak siz yapacaksınız' dedi. Hepsini de bitirdik. Sanayi arıtma tesislerinin yapımını da 2019 yılı içinde bitireceğiz ve Ergene tamamen kurtulacak." ifadelerini kullandı.