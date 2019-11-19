Ergene Hanımeli Pazarı açıldı

19.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:48

Ergene Belediyesi tarafından Ergeneli kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunması için Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda oluşturulan hanımeli çarşısı hizmete açıldı.



Ergene Belediyesi Zübeyde Hanım Parkı'nda her pazar Ergeneli kadınlar için hanımeli pazarı kurulacak. Saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Ergeneli kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini hanımeli pazarında hem sergileyecek hem de satışa sunacak.



Zübeyde Hanım Parkı'nda hanımeli pazarının hizmete açılması ile Ergene Belediyesi olarak Ergeneli kadınlara istihdam sağladıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergeneli kadınlarımız evlerinde yapmış olduğu gıda maddelerini, çocuk elbiselerini, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantel ve çeşitli çeyizlik ürünlerinin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bu sergiler ile kadınlarımız el emeklerinin sunumlarını yaparken, vatandaşlarımız da ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. İstiyoruz ki, Ergene'de kadınlarımız hem üretime devam etsin hem de ev ekonomilerine katkı sağlasınlar. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımız için proje ve desteklerimiz artarak devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA