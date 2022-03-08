Ergene'den kısa kısa

Ergene Belediyesi, ilçede bulunan şehitlikte bakım çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Ergene Şehitliğinin bakımı ve çevre düzenlemesinin Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

İlçede bulunan tüm kabirlere gereken büyük önemi gösterdiklerini belirten Yüksel, bu kapsamda Ergene İlçesi Velimeşe ve Yeşiltepe mezarlığında bulunan şehitlerin kabirlerinde de bakım ve çevre düzenlemelerini yaptıklarını kaydetti.

Ergene Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı

Ergene Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Hizmet Binasında yapılan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar plan değişikliği, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Marmaracık Restoranda satılacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi gibi gündem maddeleri görüşüldü.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra komisyondan gelen raporlar da görüşülerek karara bağlandı.