Ergene'den gönderilen yardım kamyonu Elazığ'a ulaştı

04.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:00

Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu kamyon, Elazığ'a ulaştı.

Bölgeye ulaşan battaniye, ısıtıcı, yorgan, çocuk kıyafeti, bebek maması, bot ve gıda gibi temel ihtiyaçlar depremzedelere dağıtılacak.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yardım kampanyasına destek veren Ergene halkına teşekkür etti.

Yüksel, "Ergene'de vatandaşlarımız ile güzel bir dayanışma ve yardımlaşma örneğinde bulunduk. Çok kısa sürede acil ihtiyaç malzemelerini topladık. Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. İşte sevgi kenti Ergene'miz de huzurun, barışın ve kardeşliğin en üst safhada yaşandığı bir ilçedir." dedi.

Kaynak: AA