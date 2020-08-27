Ergene'deki nikah salonları yenileniyor
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Ergene'deki nikah salonları yenileniyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dünya evine giren çiftlerin hayatlarını birleştiren imzayı attıkları mekanların bakım ve onarımları yapılarak baştan sona yenileniyor.

Ergene'deki nikah salonları yenileniyor
27.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:34

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dünya evine giren çiftlerin hayatlarını birleştiren imzayı attıkları mekanların bakım ve onarımları yapılarak baştan sona yenileniyor. Sevgi Kenti Ergene'de çiftlerin mutlu anlarını paylaştıkları nikah salonu daha da güzelleşerek modern bir hale dönüştürülüyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni projeleri hayata geçiren ekipler diğer yandan mevcut proje ve yapılarda iyileştirme ve yenileme çalışması yapıyor. Bu çalışmalardan birinde de Sevgi Kenti olarak anılan Ergene'de çiftlerin yeni ve mutlu bir hayata ilk imzayı attığı Ergene Belediyesi Nikah salonu yenileniyor.

Sağlık Mahallesinde yer alan Ergene Belediyesi Nikah Salonunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Sağlık Mahallesinde bulunan nikah salonumuzda boya ve badana işlemlerimizi tamamlayarak salonumuzu daha modern bir hale getirdik. İhtiyaç halinde diğer nikah salonlarında ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz tüm belediye binalarında bakım, onarım ve yenileme çalışması yapmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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