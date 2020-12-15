Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri
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Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri

15.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:14
Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulan semt pazarlarında HES kodu uygulamasına geçilmesinin ardından Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulan semt pazarlarında HES kodu uygulamasına geçilmesinin ardından Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ergene'de vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için ilçe genelinde denetim yapan ekipler, pazarcı esnafının ve pazarda alışveriş yapan vatandaşların HES kodlarını da sorguluyor. HES kodu almamış olanların bu kodu almalarını sağlayan ekipleri denetimleri üst seviyede tutuyor.

Ergenede kurulan semt pazarında tedbirleri üst seviyede tutan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, HES kodu uygulamasının yanı sıra pazarlardaki tezgahları tek tek dolaşarak, maskelerini çene altında tutan esnaf ve vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulunuyor. Ekipler maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasının gerekliliği konusunda esnaf ve vatandaşları bilinçlendiriyor.

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas alınan tedbirler ve yapılan denetimlerle ilgili olarak, "İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında pazar yerlerindeki denetimlerimizi arttırdık. Zabıta ekiplerimiz ilçemizde kurulan semt pazarlarında pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza HES kodu sorgulamasında bulunuyor. Maske ve mesafe konusunda gerekli uyarılarını yapıyor. Ergene Belediyesi olarak bizler denetimleri ve tedbirleri üst seviyede tutuyoruz, ancak vatandaşlarımızın da kurallara uymalarını ve dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri
Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri
Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri
Ergene'de zabıtadan HES kodu denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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